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Культурология.рф

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Литература: Родился в Лондоне, жил в Швейцарии, работал в Голливуде, а написал книгу «Моя Россия»: британский актер и режиссер Питер Устинов

Литература: Родился в Лондоне, жил в Швейцарии, работал в Голливуде, а написал книгу «Моя Россия»: британский актер и режиссер Питер Устинов

Этот человек с необычной судьбой всегда ощущал свою связь с Россией. Родившись в Лондоне, большую часть жизни прожив в Швейцарии, работая в Голливуде, он гордился тем, что по линии матери принадлежит к старинному петербургскому дворянскому роду Бенуа и носит прославленную русскую фамилию своего отца - Устинов.

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