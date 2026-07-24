Литература: Родился в Лондоне, жил в Швейцарии, работал в Голливуде, а написал книгу «Моя Россия»: британский актер и режиссер Питер Устинов

Этот человек с необычной судьбой всегда ощущал свою связь с Россией. Родившись в Лондоне, большую часть жизни прожив в Швейцарии, работая в Голливуде, он гордился тем, что по линии матери принадлежит к старинному петербургскому дворянскому роду Бенуа и носит прославленную русскую фамилию своего отца - Устинов.