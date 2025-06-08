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РБК СТИЛЬ

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Что такое сапборд, как его выбрать и как на нем плавать

Что такое сапборд, как его выбрать и как на нем плавать

Что такое сапборд Как выбрать сапборд Как кататься на сапборде Статью прокомментировали: Вадим Худяков, президент Всероссийской SUP-ассоциации, профессиональный спортсмен, владелец первой в России сети станций SUP4YOU; Варвара Кудрявцева, главный инструктор Surf Spot.

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