Что такое сапборд, как его выбрать и как на нем плавать

Что такое сапборд Как выбрать сапборд Как кататься на сапборде Статью прокомментировали: Вадим Худяков, президент Всероссийской SUP-ассоциации, профессиональный спортсмен, владелец первой в России сети станций SUP4YOU; Варвара Кудрявцева, главный инструктор Surf Spot.