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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ростов» сыграет дома с «Акроном» в 10-м туре РПЛ. Матч начнется в 19:30

«Ростов» сыграет дома с « Акроном » в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ . Матч пройдет на «Ростов Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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