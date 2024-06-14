Вечер, автобус, народ трясётся с работы, общается. - Оружие, оружие! Какое можно нашему народу доверить оружие? Как ребёнку выдать ножик! Не дорос наш народ до него, не дозрел! Это у американцев демократия уже двести лет! Они с детства там учат детей жить рядом с винтовками и пистолетами.
Раздайте пистолеты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Это не измышления. Вы что, не способны видеть будущее??
Ответить
15 час.
Алексей Перин
Я много где почитывал ваши побасенки. Довольно занимательно. Провидица, предсказательница.... Как вы там кому то говорили - я мыслю глобально (не дословно, но по смыслу). Ну что я вам могу сказать - прекратите чесать ЧСВ, сразу легче станет. За сим адьес, дальнейшее общение с вами мне не интересно.
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Интересно, почему мужиков в России почти не осталось? Все ушли на фронт? В сетях одно дерьмо? Нагадить, обосрать, оклеветать и... слиться... Вот прямо по-мужски)))... а говорят Россия ушла от педерастии... ни фига.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии