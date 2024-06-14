Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    "Все побережье Чёрного моря на украине должно принадлежать нам."- естественно, что  будет принадлежать России. Но ид...Россия начинает б...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Идёт  охота  на  ХОХЛОВ  в  РОССИИ    и  зачем петухи ФРАНЦИИ  лезут  в  САФАРИ  РОССИИ,  во  время  драки  и  охоты ...МИД Франции запре...
  • Natalija Osminina
    Если бы  это был БИЗНЕС, тогда бы бизнесмены России получали бы за поставки ресусов в Европу ДЕНЬГИ. Но они их НЕ ПОЛ...ВАМ С ГАЗОМ? ЕВРО...

Раздайте пистолеты

Раздайте пистолеты

Вечер, автобус, народ трясётся с работы, общается. - Оружие, оружие! Какое можно нашему народу доверить оружие? Как ребёнку выдать ножик! Не дорос наш народ до него, не дозрел! Это у американцев демократия уже двести лет! Они с детства там учат детей жить рядом с винтовками и пистолетами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Это не измышления. Вы что, не способны видеть будущее??
Ответить
15 час.
Алексей Перин
Я много где почитывал ваши побасенки. Довольно занимательно. Провидица, предсказательница.... Как вы там кому то говорили - я мыслю глобально (не дословно, но по смыслу). Ну что я вам могу сказать - прекратите чесать ЧСВ, сразу легче станет. За сим адьес, дальнейшее общение с вами мне не интересно.
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Интересно, почему мужиков в России почти не осталось? Все ушли на фронт? В сетях одно дерьмо? Нагадить, обосрать, оклеветать и... слиться... Вот прямо по-мужски)))... а говорят Россия ушла от педерастии... ни фига.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх