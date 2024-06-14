Раздайте пистолеты

Алексей Перин

Я много где почитывал ваши побасенки. Довольно занимательно. Провидица, предсказательница.... Как вы там кому то говорили - я мыслю глобально (не дословно, но по смыслу). Ну что я вам могу сказать - прекратите чесать ЧСВ, сразу легче станет. За сим адьес, дальнейшее общение с вами мне не интересно.