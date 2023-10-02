В Невском районе Петербурга изменили автобусный маршрут №540

В связи с ремонтом на Ивановской улице автобусы и троллейбусы следуют с задержками. Автобусный маршрут № 540 в Невском районе Петербурга был изменён во вторник в связи с закрытием левого поворота с улицы Тельмана на Московское шоссе.
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