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В Невском районе Петербурга изменили автобусный маршрут №540

В связи с ремонтом на Ивановской улице автобусы и троллейбусы следуют с задержками. Автобусный маршрут № 540 в Невском районе Петербурга был изменён во вторник в связи с закрытием левого поворота с улицы Тельмана на Московское шоссе.

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