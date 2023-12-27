Читай договор: генерал бундесвера резко ответил на слова Бербок об Украине

Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.