Русская весна
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Русская весна

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Читай договор: генерал бундесвера резко ответил на слова Бербок об Украине

Читай договор: генерал бундесвера резко ответил на слова Бербок об Украине

Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, потому что не добьется консенсуса всех членов блока, заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену.

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