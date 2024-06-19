Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • АндрейБорков
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Очередной подарок НАТО России, который пойдет на пользу отечественному ВПК. Наши взяли в плен продвинутого "эстонца" THeMIS Transport.

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