Немецкий генерал Катер счел 2024 год решающим в конфликте на Украине

2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине, заявил 3 января в эфире немецкого телеканала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
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