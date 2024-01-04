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Немецкий генерал Катер счел 2024 год решающим в конфликте на Украине

Немецкий генерал Катер счел 2024 год решающим в конфликте на Украине

2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом в конфликте на Украине, заявил 3 января в эфире немецкого телеканала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

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