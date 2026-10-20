© Shutterstock/Studio RomanticУколы для похудения, которые изначально создавались для лечения сахарного диабета, могут приводить к потере костной массы из-за резкой потери веса и сокращения питательных веществ в рационе, объяснила «Газете.
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