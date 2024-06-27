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Агент об уходе Жемалетдинова из «Локо»: «Предложение было в 2 раза меньше, чем по прошлому контракту. Это что‑то нереальное» 

Агент об уходе Жемалетдинова из «Локо»: «Предложение было в 2 раза меньше, чем по прошлому контракту. Это что‑то нереальное» 

Сообщалось, что хавбек близок к переходу в ЦСКА. «Локомотиву» Жемалетдинов фактически оказался просто не нужен.

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