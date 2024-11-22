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Взятка не помогла, тогда использовал газ: Не желающий воевать украинец попытался отбиться от патруля ТЦК

Взятка не помогла, тогда использовал газ: Не желающий воевать украинец попытался отбиться от патруля ТЦК

Не желающий воевать украинец попытался откупиться от патруля ТЦК, но после отказа использовал слезоточивый газ.

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ВУ
Варлам Устрялов
влип по самый окоп!
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