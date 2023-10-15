В Новосибирске дали разрешение на строительство четырёх высоток на берегу Камышенки

Девятиэтажки возведут в границах улиц Родниковая, 2-я Высокогорная и Загородная.На портале муниципалитета появился документ о разрешении на строительство четырёх высотных домов в окрестностях речки Камышенка в Октябрьском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии