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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Шесть выплат, которые могут получить женщины в возрасте от 55 до 65 лет

Среди женщин в возрасте от 55 до 65 лет сейчас есть как предпенсионеры, так и пенсионеры. Разберем, на какие социальные выплаты они могут рассчитывать — чтобы иметь возможность вовремя подать заявление и не лишиться положенных по закону денег.

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