Смоленским бойцам на границу передали оборудование и теплые вещи

Поздравили с прошедшими и наступающими праздниками и передали гостинцы из дома. Координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта», сенатор РФ Артем Малащенков и руководитель регионального исполкома партии Сергей Калинин побывали у смоленских зенитчиков на границе.