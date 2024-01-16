Смоленским бойцам на границу передали оборудование и теплые вещи

Поздравили с прошедшими и наступающими праздниками и передали гостинцы из дома. Координатор проекта «Единой России» «Всё для фронта», сенатор РФ Артем Малащенков и руководитель регионального исполкома партии Сергей Калинин побывали у смоленских зенитчиков на границе.
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