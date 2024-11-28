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Воспитание бедности: как мы сами программируем своих детей на нищету

Воспитание бедности: как мы сами программируем своих детей на нищету

По наследству можно передать не только черты лица или характер Добьется ребенок в жизни успеха или нет — это гораздо сильнее зависит от родителей, чем принято считать.

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