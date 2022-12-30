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Полицейские задержали двух жителей Алтайского края, осуществлявших кражи автотранспорта в Новосибирске

В результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску  пресечена противоправная деятельность двух граждан, подозреваемых в  хищении автотранспорта на территории Новосибирска.

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