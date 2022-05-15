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Депутат Лидия Антонова празднует 72-летие

Депутат Лидия Антонова празднует 72-летие

Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова празднует 72-летие. Лидия Николаевна долгое время была министром образования Московской области, затем была первым заместителем председателя регионального правительства.

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