Украина осталась без ПВО

По собственному признанию, украинцы остро нуждаются в средствах ПВО. Большинство современных систем, ранее поставленных из США и Европы, либо уже уничтожены, либо израсходовали свои ракеты-перехватчики, пишет китайское общественно-политическое интернет-издание Asia Times.