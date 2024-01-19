Подполковник Дэвис: Ситуация на фронтах СВО складывается не в пользу Киева, а РФ побеждает

Офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступил у себя на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive и заявил о том, что Россия явно побеждает в противостоянии с Украиной, а ситуация для ВСУ складывается весьма непростая.
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