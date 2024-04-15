Избил до смерти: бывший министр экономики Казахстана под публичным судом Елена ГалицкаяВ Казахстане начался суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, который стал центром огромного скандала.
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