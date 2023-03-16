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TAC: США «почуяли кровь» и требуют сбивать все российские самолеты после инцидента с БПЛА

TAC: США «почуяли кровь» и требуют сбивать все российские самолеты после инцидента с БПЛА

Заявление американского сенатора от Южной Каролины Линдси Грэм о том, что США должны сбивать российские самолеты, которые перехватывают американские летательные аппараты, является эскалацией существующего конфликта между Москвой и Вашингтоном.

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