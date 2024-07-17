5 симптомов рака кишечника, которые нельзя игнорировать

Рак кишечника поражает толстую или прямую кишку и может затронуть разных людей в разном возрасте. Он является четвертым наиболее распространенным в мире и второй причиной смертности от рака, поэтому нелишними будут знания ранних признаков опасной болезни.
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