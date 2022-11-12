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«Локомотив» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в дерби в рамках 17-го тура Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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