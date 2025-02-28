Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне специальной операции.
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