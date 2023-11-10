Израиль подтвердил перехват йеменской ракеты вне атмосферы Земли: что такое ПРО «Хец»

Ближневосточный конфликт официально переходит на новый уровень – почти космический.Министерство обороны Израиля официально подтвердило перехват ракеты противника за пределами атмосферы планеты Земля: «Впервые успешно проведен оперативный перехват Хец-3 (Arrow-3)», - сообщило ведомство.
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