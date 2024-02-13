Жители Самарской области рассказали, сколько дают детям на карманные расходы

Большая часть опрошенных учит своих чад правильно обращаться с деньгами.Опрос СберНПФ и MAXIMUM Education показали, что большинство (85%) родителей из Самарской области каждую неделю дают деньги на карманные расходы детям, которые учатся в средней и старшей школе.
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