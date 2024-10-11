Число случаев заражения блютангом в Нидерландах перевалило за 9 тыс.

Число голландских компаний с инфекцией блютанг выросло до 9247 за последнюю неделю, говрится в еженедельном отчете Голландского управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA), 11 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.