Число случаев заражения блютангом в Нидерландах перевалило за 9 тыс.

Число голландских компаний с инфекцией блютанг выросло до 9247 за последнюю неделю, говрится в еженедельном отчете Голландского управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA), 11 октября сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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