Врач Кашух: любовь к соленой пище связана с обезвоживанием

Острое желание съесть что-то соленое — признак, который нельзя игнорировать. Такие вкусовые предпочтения могут быть связаны с дефицитом ценных для организма минералов из-за обезвоживания, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
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