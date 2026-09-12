"Пермь-36" признали иностранным агентом

Паразитировавших на тему ГУЛАГа и политических репрессий мудаков из "Пермь-36" наконец то признали иностранными агентами.
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Да не только "Пермь-36" такая! Иногда что-нибудь прочтёшь - прямо как перестроечный "Огонёк" почитал! Такими вот "перлами" нам тогда мозги и промывали! А поскольку иммунитета от подобной чепухи, критического мышления к материалам, спускаемым "сверху" (как говорила миссис Хадсон: "Так пишет "Таймс!") в отличие от последующих лет у нас ещё не было выработано, мы тогда поверили подобным высерам, и СССР НАШИМИ ЖЕ УСИЛИЯМИ и развалился! Что интересно - полное ощущение того, что сочинители этих опусов ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ ТЕМ, о которых рассуждают! Это мне напомнило подобного "знатока российской истории" : "Иван Грозный, за жестокость прозванный Васильевичем"!
Ну ладно - мы хоть этот иммунитет выработали - а вот соседям из 404-й мозги не просто промыли, а ПРОДРАИЛИ ДО БЛЕСКА, превратив нормальных, не отличающихся от нас людей, по существу в ЗОМБИ - тупых и жестоких майданутых кастрюлеголовых скакуасов!
А ЧАСТЬ россиян, НЕ ВЫРАБОТАВШИХ ЭТОТ ИММУНИТЕТ, вопящих про "кровавый советский режим", сдристнули за границу, откуда дерьмом поливают уже не только Сталина и СССР, но вообще ВСЮ российскую историю - хоть Великое Московское Княжество!
А БОЛЕЕ УМНАЯ, извиняюсь за тавтологию, ЧАСТЬ ЧАСТИ россиян, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕХ ЖЕ ПОЗИЦИЯХ за границу НЕ сдристнули, продолжают гадить России изнутри, видимо ожидая возвращения "семибанкирщины". С ними, в принципе, борются - "Мемориал" УЖЕ разогнали, "Пермь-36" ТОЛЬКО ЧТО забороли - но "Ельцин-Центр" и иже с ним ЕЩЁ ОСТАЮТСЯ - получается - УСИЛИЯ ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫ !!!
Нам бы о людях рассказали по-подробнее. Кто так эту тему раскручивал. Пофамильно. То, что управление ГУЛАГ было, мы знаем. О нём много и писали и рассказывали. Выясняли кто им руководил, кого в лагеря отправляли. Даже целая серия литературы основанная Мартиросяном , историком, - существует- " Антология преступлений". Где очень обоснованно излагается ситуация с ГУЛАГОМ. Коротко - руководили жиды, шло уничтожение русской интеллигенции, духовенства, как самого мыслящего слоя русской нации. Среди которых были даже разделяющие мнение большевиков о необходимости реформ в России. Ухода от самодержавия, но постепенного. Демократизации страны эволюционным путём. Не буду долго об этом. Вот поэтому нам сейчас интересен не факт признания иноагентом организации"Пермь -36", а именно люди или нелюди лгавшие хитро о ГУЛАГЕ.
Давно назревшее решение.