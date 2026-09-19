Минтранс КБР завершил ремонт 10 км дорог в отдалённых сёлах

В Терском и Зольском районах Кабардино-Балкарии завершили модернизацию порядка 10 км дорог в сельских зонах.
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