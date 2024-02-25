Чудо в гипюре! Валерию с розовыми волосами осудили за вызывающий вид

Артистка примерила дерзкий образ. Валерия Социальные сетиНа телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу «Маска», в котором знаменитости выступают с вокальными номерами, скрываясь за образами сказочных персонажей.
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