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Посол РФ Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине

Посол РФ Антонов указал на противоречия в позиции США по лабораториям на Украине

США противоречат сами себе в заявлениях о работе их биолабораторий на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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