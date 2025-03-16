Врач Багатова рассказала о пользе черного кунжута для кишечника

Черный кунжут, обладающий высоким содержанием аминокислот, может существенно улучшить моторику кишечника и помочь в борьбе с такими проблемами, как метеоризм и вздутие, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог поликлиники № 12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
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