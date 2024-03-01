20 дизайнеров, которые выложились по полной, пока придумывали вещи

Есть дизайнеры и производители, которые думают над каждой мелочью в создаваемом продукте. И тогда на выходе получается вещь, которой хочется поставить 5 звезд, а также рекомендовать всем друзьям и знакомым.
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