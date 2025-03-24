Какое элементарное средство поможет убрать неприятный запах в холодильнике

Уборка – это не всегда приятное занятие, но необходимое для поддержания чистоты и свежести в доме. Особенно важно следить за чистотой холодильника, ведь в нем хранятся продукты, которые могут источать неприятные запахи.
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