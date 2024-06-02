СОТНИ "ПРИВЕТОВ": НОВУЮ ПАРТИЮ ШАРОВ С НАЧИНКОЙ ПОЛУЧИЛИ ВОЕННЫЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ИЗ КНДР

Новую партию шаров с мусором получила Южная Корея от КНДР. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, КНДР отправила на территорию Республики Корея порядка 600 воздушных шаров с мусором.
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