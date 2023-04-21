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Помощник президента Бразилии посетит Украину по поручению главы государства

Помощник президента Бразилии посетит Украину по поручению главы государства

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему специальному помощнику по международным вопросам Селсу Амориму поехать на Украину.

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