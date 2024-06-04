Газманов призвал отказаться от иностранных футболистов из России

По его словам, нужно развивать уровень собственных спортсменов Певец Олег Газманов считает, что России совершенно не нужны легионеры – иностранные футболисты, которые не имеют права выступать в национальной сборной.
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