Будут проверять: Зеленский раскрыл подробности об энергетическом перемирии

КИЕВ, 28 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом, заявил во время брифинга в пятницу Владимир Зеленский.