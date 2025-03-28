Будут проверять: Зеленский раскрыл подробности об энергетическом перемирии

КИЕВ, 28 марта, ФедералПресс. Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом, заявил во время брифинга в пятницу Владимир Зеленский.
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