Что делать если шерстяная одежда вызывает зуд?

Шерстяные вещи — обязательная часть зимнего гардероба, ведь они такие мягкие, такие теплые! Однако на голое тело их просто так не наденешь, нужно обязательно иметь первый слой, поскольку шерсть сильно колется и вызывает зуд.
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