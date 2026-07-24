ФСБ сообщила о задержании женщины при попытке заложить бомбу под автомобиль в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве 30-летнюю россиянку, подозреваемую в попытке установить самодельное взрывное устройство под автомобиль одного из сотрудников органов безопасности.
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