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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» повторил крупнейшую победу в истории для 1-го тура РПЛ, обыграв «Акрон» – 5:0. «Спартак» забил пять «Крыльям» в 1992-м, «Алания» – КАМАЗу в 1997-м

« Зенит » с крупным счетом обыграл « Акрон » (5:0) в матче 1-го тура РПЛ .  Таким образом, команда под руководством Сергея Семака повторила самую крупную победу для матчей первого тура в истории чемпионата России.

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