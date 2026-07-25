«Зенит» повторил крупнейшую победу в истории для 1-го тура РПЛ, обыграв «Акрон» – 5:0. «Спартак» забил пять «Крыльям» в 1992-м, «Алания» – КАМАЗу в 1997-м

« Зенит » с крупным счетом обыграл « Акрон » (5:0) в матче 1-го тура РПЛ . Таким образом, команда под руководством Сергея Семака повторила самую крупную победу для матчей первого тура в истории чемпионата России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии