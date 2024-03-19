Вот и все. С 1 сентября все образовательные учреждения обязаны поднимать российский флаг

С 1 сентября 2024 г. все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности обязаны будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг Российской Федерации.
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