Нетаньяху: я откажу США в выводе израильских войск с территории Газы и Ливана

Соединенные Штаты Америки настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал кабинет министров, сообщил телеканал Channel 13 со ссылкой на осведомленный источник.