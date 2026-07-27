Нетаньяху: я откажу США в выводе израильских войск с территории Газы и Ливана

Соединенные Штаты Америки настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал кабинет министров, сообщил телеканал Channel 13 со ссылкой на осведомленный источник.
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