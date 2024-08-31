Антонов: РФ ставит перед США вопрос о возврата захваченной дипсобственности

Россия регулярно поднимает вопрос о возвращении своей дипломатической собственности, захваченной в США, однако американская сторона остается непреклонной, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с годовщиной конфискации российских объектов в Вашингтоне и Сан-Франциско 31 августа 2017 года.