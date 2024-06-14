НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО...

– Опять? Это точная информация или кто-то заигрался в компьютерном симуляторе? На Кубе? Русские военные корабли? И атомная подводная лодка? Бред какой-то! – Сэр, с этим нужно что-то делать! – И что вы от меня хотите? Я даже не президент! Мне бы чемоданчик с красной кнопкой, я бы этим русским показал, как выглядит смерть в прямом эфире, они бы у меня чёртиками по волнам скакали, удирая домой, я бы им.