Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Шабаш англожидовских клоунов, считающих себя властелинами англожидовских оккупационных колец планеты! Все шуты! Англо...Симулякры..
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НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО...

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО...

– Опять? Это точная информация или кто-то заигрался в компьютерном симуляторе? На Кубе? Русские военные корабли? И атомная подводная лодка? Бред какой-то! – Сэр, с этим нужно что-то делать! – И что вы от меня хотите? Я даже не президент! Мне бы чемоданчик с красной кнопкой, я бы этим русским показал, как выглядит смерть в прямом эфире, они бы у меня чёртиками по волнам скакали, удирая домой, я бы им.

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