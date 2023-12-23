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«Милан» теряет очки в чемпионате Италии

«Милан» теряет очки в чемпионате Италии

«Милан» продолжает череду неудачных выступлений в чемпионате Италии, сообщает Sports.ru.  Команда Стефано Пиоли в последнем матче против «Салернитаны» сыграла вничью (2:2), что стало уже шестой игрой без победы в последних девяти играх.

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