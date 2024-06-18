Об утилизации Украины

— У нас что?— Дума.— А у них что?— Рада.— А чему же она рада?— А тому, что она не дума.КВН В марте Дмитрий Анатольевич Медведев написал свои семь пунктов, посвященных тому, как он видит восстановление единства России: 1.
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