Изучите купюры: новосибирский нумизмат назвал тайные знаки новых 100 рублей

— Александр, зачем потребовалось выпускать ту же самую сторублевку, если их уже напечатали достаточное количество в 2022 году? — Дело в том, что каждая обновленная купюра посвящена какой-либо территории, входящей в состав РФ.
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