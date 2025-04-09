Атака дронами провалилась: на регионы России было послано более 150 беспилотников за одну ночь Ольга БезродняяВ ночь на 9 апреля над регионами России было сбито 158 беспилотников, часть из них над морями.
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